Oleg İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg İvanov 4 Ağustos 1986 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иванов Олег Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Oleg İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg İvanov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg İvanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanovoleg/

Oleg İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleg İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Spartak II

1 Ocak 2005 yılında Khimki

1 Ocak 2006 yılında Kuban Krasnodar

1 Ocak 2008 yılında KS Samara

1 Ocak 2011 yılında Rostov

1 Ocak 2012 yılında Terek Grozny

21 Ocak 2021 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Oleg İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg İvanov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleg İvanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak Moskau (-12/2002)

Rusya takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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