İlya Samoshnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Samoshnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Samoshnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Samoshnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Samoshnikov 14 Kasım 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самошников Илья Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Samoshnikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Samoshnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Samoshnikov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Samoshnikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s_77_i

İlya Samoshnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Samoshnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlya Samoshnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Samoshnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Veles Moskova

14 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

2 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

İlya Samoshnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Samoshnikov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

İlya Samoshnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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