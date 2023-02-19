Emanuel Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emanuel Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emanuel Beltran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emanuel Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Beltran 23 Ocak 1998 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Tomás Beltrán Bardas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Beltran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Emanuel Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emanuel Beltran'nin CA Boston River ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emanuel Beltranboyu ve yaşı kaç

Emanuel Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Emanuel Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Defensor

11 Temmuz 2019 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2019 yılında Defensor

12 Şubat 2020 yılında Central

12 Ekim 2020 yılında Defensor

16 Ekim 2020 yılında Cerro Largo

21 Ocak 2022 yılında Estudiantes

22 Haziran 2022 yılında Cerro Largo

2 Ocak 2023 yılında Boston River

Emanuel Beltran kimdir

Emanuel Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Beltran şuan CA Boston River takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting

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Emanuel Beltran nereli

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