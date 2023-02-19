Gian Franco Allala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Franco Allala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gian Franco Allala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gian Franco Allala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gian Franco Allala 17 Ocak 1997 tarihinde Juan Lacaze şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gian Franco Allala Menéndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gian Franco Allala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gian Franco Allala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gian Franco Allala'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gian Franco Allala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gian Franco Allala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gian Franco Allala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gian Franco Allala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Rampla Jrs

27 Mart 2017 yılında Club Oriental

10 Temmuz 2017 yılında Rampla Jrs

28 Temmuz 2017 yılında Sud America

31 Ocak 2019 yılında Cádiz CF B

2 Ağu 2019 yılında CD Izarra

30 Haziran 2020 yılında Cádiz CF B

14 Ağu 2020 yılında Miramar

1 Mayıs 2021 yılında Central

6 Ocak 2022 yılında Defensor

12 Temmuz 2022 yılında CA Atenas

6 Ocak 2023 yılında Boston River

31 Aralık 2023 yılında CA Atenas

Gian Franco Allala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gian Franco Allala şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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