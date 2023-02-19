Martin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Fernandez 8 Mayıs 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Alejandro Fernández Figueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Martin Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Fernandez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Liverpool FC

31 Ocak 2022 yılında Boston River

31 Aralık 2023 yılında Liverpool FC

Martin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Fernandez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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