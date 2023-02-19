Pablo Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Furtado 4 Şubat 2004 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Furtado Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Furtado Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Pablo Furtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Furtado'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Boston River

Pablo Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Furtado şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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