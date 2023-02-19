Joaquin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Fernandez 22 Ocak 1999 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Fernández Pertusso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Joaquin Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Fernandez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında River Plate U19

1 Temmuz 2018 yılında River Plate

6 Ağu 2020 yılında Heerenveen

4 Mart 2021 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2021 yılında Heerenveen

8 Şubat 2022 yılında CA Atenas

31 Aralık 2022 yılında Heerenveen

15 Ocak 2023 yılında Boston River

Joaquin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Fernandez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Palermo FC (Rocha), Defensor Sporting (2016-1/2018), River Plate Montevideo (1/2018-7/2018)

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