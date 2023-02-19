Martin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Fernandez 23 Haziran 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Fernández Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 17 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Fernandez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Cerro

17 Nisan 2021 yılında Boston River

Martin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Fernandez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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