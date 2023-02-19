Mathias Acuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Acuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Acuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Acuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Acuna 28 Kasım 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Alexander Acuña Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Acuna Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Mathias Acuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Acuna'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Acuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Acuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Acuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Acuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tanque Sisley

13 Ocak 2015 yılında Central

30 Haziran 2015 yılında Tanque Sisley

9 Eylül 2015 yılında Villa Española

10 Ekim 2015 yılında Tanque Sisley

13 Ocak 2017 yılında CA Fénix

12 Temmuz 2019 yılında Liverpool FC

7 Ocak 2020 yılında Wanderers

17 Ocak 2021 yılında AE Larisa

26 Şubat 2022 yılında CA Atenas

9 Temmuz 2022 yılında Rentistas

2 Ocak 2023 yılında Boston River

Mathias Acuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Acuna şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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