Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Silva 11 Mayıs 1999 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ibraim Silva Azambuja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Santiago Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Santiago Silva'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boston River

Santiago Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Silva şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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