Bruno Barja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Barja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Barja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Barja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Barja 16 Eylül 2002 tarihinde Dolores şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Gabriel Barja Sampedro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Barja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Bruno Barja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Barja'nin CA Boston River ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Barja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Barja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Barja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Barja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boston Riv. U19

1 Temmuz 2020 yılında Boston River

14 Temmuz 2022 yılında CA Atenas

31 Aralık 2022 yılında Boston River

Bruno Barja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Barja şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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