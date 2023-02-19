Guzman Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guzman Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guzman Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guzman Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guzman Rodriguez 8 Şubat 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guzmán Rodríguez Ferrari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guzman Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Guzman Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 28 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Guzman Rodriguez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Guzman Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guzman Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guzman Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guzman Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

28 Nisan 2021 yılında Boston River

29 Nisan 2021 yılında River Plate

26 Ağu 2021 yılında Boston River

Guzman Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guzman Rodriguez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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