Pedro Silva Torrejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Silva Torrejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Silva Torrejon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Silva Torrejon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Silva Torrejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Silva Torrejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Silva Torrejon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Silva Torrejon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Silva Torrejon 25 Ocak 1997 tarihinde Laboulaye şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Silva Torrejón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Silva Torrejon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Pedro Silva Torrejon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Pedro Silva Torrejon'nin CA Boston River ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Silva Torrejonboyu ve yaşı kaç

Pedro Silva Torrejon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Silva Torrejon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Silva Torrejon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Silva Torrejon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors II

2 Şubat 2017 yılında Boro U21

10 Mayıs 2017 yılında Boca Juniors II

19 Temmuz 2017 yılında Olimpo

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

16 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2019 yılında Boston River

Pedro Silva Torrejon kimdir

Pedro Silva Torrejon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Silva Torrejon şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors

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Pedro Silva Torrejon nereli

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