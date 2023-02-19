Emiliano Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Sosa 18 Şubat 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Gastón Sosa Viera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Sosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Sosa'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında CA Cerro

2 Ocak 2023 yılında Boston River

Emiliano Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Sosa şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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