Alexander Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Machado 28 Mayıs 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Nicolás Machado Aycaguer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Machado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Alexander Machado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Machado'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA Cerro

12 Nisan 2021 yılında Boston River

Alexander Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Machado şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Machado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Cerro (2015-2018)

Uruguay U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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