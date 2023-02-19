Carlos Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Valdez 2 Mayıs 1983 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Adrián Valdez Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Valdez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Carlos Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 30 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Carlos Valdez'nin CA Boston River ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Nacional

25 Ağu 2005 yılında Treviso

6 Ağu 2007 yılında Reggina

1 Eylül 2010 yılında Siena

31 Aralık 2010 yılında Reggina

1 Şubat 2011 yılında Peñarol

30 Ocak 2017 yılında Boston River

Carlos Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Valdez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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