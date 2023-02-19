Agustin Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Davila 5 Ocak 1999 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Agustín Dávila Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Davila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Agustin Davila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Davila'nin CA Boston River ile sözleşmesi 27 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Davila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Real Sociedad C

1 Şubat 2018 yılında Real Sociedad B

30 Haziran 2019 yılında Peñarol B

1 Ağu 2019 yılında Peñarol

30 Ocak 2020 yılında Liverpool FC

31 Mart 2021 yılında Peñarol

27 Ağu 2021 yılında Boston River

Agustin Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Davila şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Davila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oriental Atlético Club, CA Peñarol (2011-2017)

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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