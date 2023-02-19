Marco Mancebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Mancebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Mancebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Mancebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Mancebo 2 Mayıs 2001 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marco Leonardo Mancebo Clavero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Mancebo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Marco Mancebo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marco Mancebo'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marco Mancebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Mancebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Mancebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Mancebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

27 Ağu 2021 yılında Boston River

Marco Mancebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Mancebo şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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