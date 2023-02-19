Leandro Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Mendez 6 Mart 2003 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Gastón Méndez Varese şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Mendez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Leandro Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına - tarihinde katılmıştır. Leandro Mendez'nin CA Boston River ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında La Luz

31 Aralık 2022 yılında Boston River

Leandro Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Mendez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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