Leonard Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonard Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonard Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonard Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonard Costa 24 Ağu 1998 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leonard Richard Costa Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonard Costa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Leonard Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonard Costa'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonard Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonard Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonard Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonard Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2020 yılında Central

19 Mart 2021 yılında CA Atenas

10 Ocak 2022 yılında Boston River

Leonard Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonard Costa şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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