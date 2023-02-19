Santiago Corbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Corbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Corbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Corbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Corbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Corbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Corbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Corbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Corbo 29 Haziran 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur.  Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Corbo Fariello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Corbo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Santiago Corbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Corbo'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Corboboyu ve yaşı kaç

Santiago Corbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Corbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Corbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Corbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Boston River

Santiago Corbo kimdir

Santiago Corbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Corbo şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting

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Santiago Corbo nereli

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