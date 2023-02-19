Francisco Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Barrios 19 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Barrios Azzini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Barrios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Francisco Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Barrios'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Defensor

2 Ocak 2023 yılında Boston River

31 Aralık 2023 yılında Defensor

Francisco Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Barrios şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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