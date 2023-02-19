Emiliano Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Rodriguez 16 Temmuz 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Rodríguez Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Emiliano Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Rodriguez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında Boston Riv. U19

1 Ocak 2022 yılında Boston River

Emiliano Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Rodriguez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emiliano Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.A. Bella Vista

Uruguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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