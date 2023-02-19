Leandro Suhr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Suhr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Suhr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Suhr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Suhr 24 Eylül 1997 tarihinde Tarariras şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Suhr Avondet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Suhr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Suhr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Suhr'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Suhr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Suhr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Suhr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Suhr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Plaza Colonia

5 Ocak 2023 yılında Boston River

Leandro Suhr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Suhr şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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