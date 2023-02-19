Cristian Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Olivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Olivera 17 Nisan 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Gonzalo Olivera Ibarra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Olivera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Cristian Olivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Olivera'nin CA Boston River ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Olivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristianolivera93/

Cristian Oliveraboyu ve yaşı kaç

Cristian Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2018 yılında Rentistas U19

1 Mayıs 2019 yılında Rentistas

15 Eylül 2020 yılında UD Almería

28 Nisan 2021 yılında Peñarol

30 Haziran 2022 yılında UD Almería

1 Temmuz 2022 yılında Boston River

30 Haziran 2023 yılında UD Almería

Cristian Olivera kimdir

Cristian Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Olivera şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting (-2018), CA Rentistas (2018-2019)

Cristian Olivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Olivera nereli

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