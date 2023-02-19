Hernan Novick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Novick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Novick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Novick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Novick 13 Aralık 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Novick Rettich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Novick Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Hernan Novick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Novick'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Novick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hnovick10/

Hernan Novick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Novick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Novick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Novick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2006 yılında Tanque Sisley

1 Ağu 2008 yılında Villa Española

1 Ocak 2010 yılında CA Fénix

1 Ocak 2014 yılında Peñarol

7 Ocak 2017 yılında Guaraní

1 Ocak 2018 yılında Cerro Porteño

7 Ocak 2020 yılında Sol de América

17 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2020 yılında Peñarol

26 Ocak 2021 yılında Universitario

3 Ocak 2023 yılında Boston River

Hernan Novick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Novick şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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