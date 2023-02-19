Emerson Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Espinoza 11 Mart 2001 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Leao Espinoza Tenorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Espinoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emerson Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Emerson Espinoza'nin CA Boston River ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emerson Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente B

1 Temmuz 2019 yılında Boston River

2 Eylül 2019 yılında Parma

30 Ocak 2020 yılında Boston River

31 Ocak 2020 yılında Inter U19

31 Ağu 2020 yılında Boston River

27 Eylül 2020 yılında Atl. Albacete

30 Haziran 2022 yılında Boston River

Emerson Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Espinoza şuan CA Boston River takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emerson Espinoza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCD Don Café (-7/2012)

Ekvador U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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