Emiliano Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Gomez 18 Eylül 2001 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Gómez Dutra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Gomez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Emiliano Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Emiliano Gomez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emi.gomez10/

Emiliano Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Defensor

6 Ocak 2020 yılında Boston River

31 Ocak 2020 yılında Sassuolo U19

30 Haziran 2020 yılında Boston River

11 Eylül 2020 yılında Albacete

30 Haziran 2022 yılında Boston River

Emiliano Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Gomez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emiliano Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sarandí Universitario de Rivera, Defensor Sporting (-2017)

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

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