Juan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gonzalez 10 Temmuz 1993 tarihinde Ombúes de Lavalle şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio González Quiroga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Gonzalez'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Plaza Colonia

17 Ağu 2017 yılında Inter

14 Temmuz 2019 yılında Atl. Reynosa

12 Mart 2020 yılında Sud America

14 Ocak 2022 yılında Sol de América

31 Aralık 2022 yılında Sud America

2 Ocak 2023 yılında Boston River

Juan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gonzalez şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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