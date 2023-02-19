Jonathan Urretaviscaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Urretaviscaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Urretaviscaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Urretaviscaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Urretaviscaya 19 Mart 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Matías Urretaviscaya da Luz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Urretaviscaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Jonathan Urretaviscaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Urretaviscaya'nin CA Boston River ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Urretaviscaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/urretaviscaya_rayooficial/

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Jonathan Urretaviscaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Urretaviscaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Urretaviscaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Urretaviscaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında River Plate

1 Temmuz 2008 yılında Benfica

13 Ocak 2010 yılında Peñarol

30 Haziran 2010 yılında Benfica

1 Temmuz 2010 yılında Dep. La Coruña

31 Aralık 2010 yılında Benfica

1 Şubat 2011 yılında Peñarol

30 Haziran 2011 yılında Benfica

31 Ağu 2011 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Benfica B

1 Eylül 2014 yılında Paços Ferreira

26 Ocak 2015 yılında Peñarol

30 Haziran 2015 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2015 yılında Pachuca

1 Ocak 2018 yılında Monterrey

9 Ocak 2020 yılında Peñarol

30 Haziran 2020 yılında Monterrey

27 Temmuz 2020 yılında Peñarol

15 Nisan 2021 yılında Rentistas

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında River Plate

9 Ocak 2023 yılında Boston River

Jonathan Urretaviscaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Urretaviscaya şuan CA Boston River takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Urretaviscaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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