Mauro Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Alfonso 16 Haziran 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Agustín Alfonso Madruga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Alfonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Mauro Alfonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Boston River futbol takımında oynamaktadır. CA Boston River takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Alfonso'nin CA Boston River ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2023 yılında Boston River

Mauro Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Alfonso şuan CA Boston River takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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