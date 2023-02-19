Facundo Trinidad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Trinidad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Trinidad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Trinidad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Trinidad 14 Nisan 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Fabián Trinidad Carballo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Trinidad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Trinidad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Facundo Trinidad'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 5 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Facundo Trinidad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Trinidad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Trinidad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Trinidad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2020 yılında Liverpool FC

Facundo Trinidad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Trinidad şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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