Fabricio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Diaz 3 Şubat 2003 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabricio Díaz Badaracco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Fabricio Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fabricio Diaz'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f.diaz29/

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Fabricio Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabricio Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında Liverpool U19

1 Ocak 2020 yılında Liverpool FC

Fabricio Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Diaz şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fabricio Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Paz Wanderers (-2016), Liverpool FC Montevideo (2016-2019)

Uruguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 8 gol atmıştır.

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