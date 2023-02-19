Gonzalo Napoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Napoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Napoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Napoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Napoli 8 Mayıs 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nápoli Soria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Napoli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Gonzalo Napoli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Napoli'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Napoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Napoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Napoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Napoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Defensor

13 Nisan 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında Defensor

17 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Gonzalo Napoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Napoli şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gonzalo Napoli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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