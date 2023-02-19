Leandro Otormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Otormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Otormin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Otormin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Otormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Otormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Otormin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Otormin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Otormin 30 Temmuz 1996 tarihinde Paso de los Toros şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Gastón Otormín Fumero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Otormin Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Leandro Otormin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Otormin'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Otormin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lgof10

http://instagram.com/leaotormin/

Leandro Otorminboyu ve yaşı kaç

Leandro Otormin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Otormin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Otormin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Otormin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nacional

28 Ocak 2016 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında Nacional

7 Temmuz 2016 yılında Venados FC

31 Aralık 2016 yılında Nacional

1 Ocak 2017 yılında Nacional B

1 Ocak 2018 yılında Nacional

1 Mart 2019 yılında CA Torque

26 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

5 Ocak 2022 yılında Nacional

12 Ağu 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Nacional

12 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Leandro Otormin kimdir

Leandro Otormin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Otormin şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional (-2015)

Leandro Otormin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leandro Otormin nereli

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