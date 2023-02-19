Lucas Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lemos 26 Şubat 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Maximiliano Lemos Mayuncaldi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lemos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Lucas Lemos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Lemos'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 3 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Liverpool FC

Lucas Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lemos şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Liverpool FC Montevideo (2014-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.