Mateo Antoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Antoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Antoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Antoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Antoni 22 Nisan 2003 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Antoni Pavón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Antoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Mateo Antoni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Antoni'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Antoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Antoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mateo Antoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Antoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Nacional

12 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Mateo Antoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Antoni şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mateo Antoni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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