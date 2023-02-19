Rodrigo Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Ferreyra 2 Şubat 2001 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Alejandro Ferreyra Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Ferreyra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 30 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Ferreyra'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2020 yılında Liverpool FC

7 Temmuz 2022 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2022 yılında Liverpool FC

Rodrigo Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Ferreyra şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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