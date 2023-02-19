Rodrigo Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rivero 27 Aralık 1995 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Rivero Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rivero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Rodrigo Rivero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rivero'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wanderers

1 Ocak 2019 yılında Libertad

14 Nisan 2021 yılında Wanderers

31 Aralık 2021 yılında Libertad

4 Şubat 2022 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2023 yılında Libertad

Rodrigo Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rivero şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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