Anthony Aires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Aires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Aires kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Aires ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Aires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Aires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Aires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Aires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Aires 18 Mayıs 2004 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Nahuel Aires Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Aires Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Anthony Aires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Aires'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 1 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Airesboyu ve yaşı kaç

Anthony Aires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Aires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Aires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Aires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Liverpool FC

Anthony Aires kimdir

Anthony Aires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Aires şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC Montevideo (-2021)

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Anthony Aires nereli

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