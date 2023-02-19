Luciano Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Rodriguez 16 Temmuz 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Rodríguez Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Rodriguez'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Luciano Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucho_rodriguezz24/

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Luciano Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2020 yılında CA Progreso U19

1 Ocak 2021 yılında Progreso

2 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Luciano Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Rodriguez şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Bella Vista (-2020), CA Progreso (2020)

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 9 gol atmıştır.

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