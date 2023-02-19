Gervasio Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gervasio Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gervasio Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gervasio Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gervasio Olivera 1 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gervásio Olivera Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gervasio Olivera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gervasio Olivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gervasio Olivera'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gervasio Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gervasio Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gervasio Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gervasio Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında CA Atenas

4 Şubat 2022 yılında Mvd City Torque

4 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Gervasio Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gervasio Olivera şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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