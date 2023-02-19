Martin Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Barrios 24 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Barrios Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Barrios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Barrios'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Racing Club

4 Şubat 2022 yılında Albion FC

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

31 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Martin Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Barrios şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Barrios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club de Montevideo

Uruguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

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