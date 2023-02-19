Alvaro Graces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Graces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Graces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Graces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Graces 10 Şubat 2001 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Daniel Gracés Viera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Graces Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Graces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Graces'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Graces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Graces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alvaro Graces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Graces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Liverpool FC

24 Şubat 2022 yılında Sud America

31 Aralık 2022 yılında Liverpool FC

Alvaro Graces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Graces şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rampla de Artigas (-2017), Liverpool FC Montevideo (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.