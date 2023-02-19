Juan İzquierdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İzquierdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İzquierdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İzquierdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İzquierdo 4 Temmuz 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Izquierdo Viana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İzquierdo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Juan İzquierdo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan İzquierdo'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İzquierdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İzquierdo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan İzquierdo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İzquierdo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CA Cerro

7 Şubat 2019 yılında Peñarol

20 Ocak 2020 yılında Wanderers

3 Şubat 2021 yılında San Luis

24 Ağu 2021 yılında Wanderers

21 Ocak 2022 yılında Nacional

17 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Juan İzquierdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İzquierdo şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

San Francisco de Asís (Montevideo), Liverpool FC Montevideo, CA Cerro

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.