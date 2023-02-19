Federico Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Pereira 24 Şubat 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Federico Pereira Castelnoble şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Pereira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Federico Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Federico Pereira'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 24 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Liverpool FC

Federico Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Pereira şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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