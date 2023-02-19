Gaston Martirena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Martirena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Martirena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Martirena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Martirena 5 Ocak 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Nicolás Martirena Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Martirena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uruguay Soccer yapmaktadır. Gaston Martirena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Martirena'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Martirena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Martirena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Martirena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Martirena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Liverpool FC

Gaston Martirena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Martirena şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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