Maicol Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maicol Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maicol Cabrera 11 Mayıs 1996 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Gabriel Cabrera Galain şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maicol Cabrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Maicol Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maicol Cabrera'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Maicol Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maicol Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.
Maicol Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Maicol Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2015 yılında Santos Laguna II
30 Haziran 2016 yılında Nacional B
11 Temmuz 2016 yılında Tampico Madero
31 Aralık 2016 yılında Nacional B
1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna II
10 Nisan 2017 yılında Nacional B
21 Temmuz 2017 yılında Racing Club
31 Aralık 2017 yılında Nacional B
1 Ocak 2018 yılında Racing Club
13 Şubat 2019 yılında CA Torque
31 Aralık 2019 yılında Racing Club
31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
25 Şubat 2020 yılında CA Cerro
20 Mart 2021 yılında Wanderers
24 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz
2 Eylül 2021 yılında Danubio FC
22 Temmuz 2022 yılında Huracán
16 Ocak 2023 yılında Danubio FC
20 Ocak 2023 yılında Liverpool FC
Maicol Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maicol Cabrera şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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