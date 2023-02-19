Ruben Bentancourt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Bentancourt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Bentancourt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Bentancourt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Bentancourt 2 Mart 1993 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Daniel Bentancourt Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Bentancourt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Ruben Bentancourt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Bentancourt'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Bentancourt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rbentancourt

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Ruben Bentancourt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Bentancourt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Bentancourt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Bentancourt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2011 yılında PSV U21

31 Ocak 2014 yılında Atalanta

5 Ağu 2014 yılında Bologna

6 Şubat 2015 yılında Atalanta

7 Şubat 2015 yılında Defensor

30 Haziran 2015 yılında Atalanta

14 Temmuz 2015 yılında Arezzo

30 Haziran 2016 yılında Atalanta

2 Eylül 2016 yılında Defensa

31 Ocak 2017 yılında Paraná

24 Temmuz 2017 yılında Sud America

1 Ocak 2018 yılında Indep. Santa Fe

17 Ocak 2019 yılında Atlante

28 Ocak 2020 yılında Boston River

2 Ağu 2021 yılında Peñarol

27 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Ruben Bentancourt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Bentancourt şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Bentancourt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ferro Carril de Salto, Danubio FC (2007-2011), PSV (2011-2014)

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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