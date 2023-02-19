Sebastian Britos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Britos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Britos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Britos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Britos 2 Ocak 1988 tarihinde Minas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Javier Britos Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Britos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Britos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 19 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Britos'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Britos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Britos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Britos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Britos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2012 yılında Wanderers

1 Temmuz 2012 yılında Oriente P.

5 Ağu 2013 yılında Liverpool FC

3 Ocak 2015 yılında Cortuluá

3 Ağu 2015 yılında CA Cerro

3 Ağu 2017 yılında Tanque Sisley

10 Şubat 2018 yılında Juventud

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

2 Ağu 2020 yılında Rocha FC

13 Ekim 2020 yılında Central

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Haziran 2021 yılında Liverpool FC

Sebastian Britos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Britos şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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